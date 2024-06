Carpineti. Il sindaco Ruggi: “Valutiamo la richiesta dello stato di calamità”

Carpineti ha visto scendere in 24 ore più del doppio della piovosità che, mediamente, cade in un mese piovoso quale ottobre: ben 172 mm di pioggia. In un comprensorio argilloso, come l’Appennino, questa pioggia record ah causato numerosi danni.

“Una situazione gravissima con moltissime strade chiuse che stiamo provando a riaprire. Il Comune di Carpineti è devastato – afferma Giuseppe Ruggi, neosindaco di Carpineti che, ancora, deve avvalersi della nuova giunta –. Interessate sia la Vallata di Tresinaro che quella del Secchia (a Costalta sono oltre 50 i metri di smottamento, a Valestra distrutta la via Verabolense e una abitazione isolata) e qui in queste ore si sta lavorando per liberare un’abitazione. Allagamenti a Colombaia. Un ponte saltato a Velluciana, criticità a Ceriola, Savognatica, Santa Caterina. Interrotta la provincial per Castello così come a Dorgola. Colpite Carbonia, S. Donnino, Romagnano con altri smottamenti.

Al momento la situazione è in miglioramento grazie all’intervento dei volontari di Protezione Civile, dei Tecnici comunali, di tanti cittadini che con mezzi propri hanno contribuito ad attenuare i disagi delle piogge copiose. Tra gli altri al lavoro l’ex sindaco Tiziano Borghi, volontario, e l’ex assessore Gianfranco Campani. Con gli altri sindaci ci sentiremo e valuteremo la richiesta di stato di calamità censendo da subito i numerosi danni”.

Sono attualmente in corso lavori di messa in sicurezza per il ripristino del transito veicolare sulle seguenti strade: SP. 64 – LOC DORGOLA, SP. 76 VIA CASTELLO DELLE CARPINETE, SP. 7 VIA MONTEFARAONE, VIA COSTALTA, VIA RIANA, VIA MONTECCHIO, VIA FERRARI (DA INCROCIO CASE BERETTI A VIA S.PROSPERO), VIA SAN DONNINO, VIA CANTIGALLI,

LOC. TINCANA VIA MASERETO, VIA POIAGO – dopo ASP DON CAVALLETTI