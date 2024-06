Serramazzoni: da fine giugno entra in servizio un nuovo medico di medicina generale

Terminerà a fine giugno l’attività del team di medici a Serramazzoni. La cessazione del servizio – comunicata ai cittadini anche durante una partecipata assemblea pubblica dello scorso 12 giugno – coincide con l’assegnazione di un incarico provvisorio ad un nuovo Medico di Medicina Generale nel comune di Serramazzoni, la cui assenza – in seguito al pensionamento un anno fa del dottor Patrizio Multari e la contemporanea cessazione dell’incarico del dottor Bruno Colombini – aveva richiesto l’avvio dell’attività del team di medici. L’arrivo del nuovo professionista, insieme all’attività degli altri tre mmg che già operano sul territorio, garantirà l’assorbimento di tutti gli assistiti seguiti negli ultimi dodici mesi dal team.

In questi giorni è partita la comunicazione ai pazienti del subentro del nuovo medico di medicina generale, sia con sms, che direttamente tramite fascicolo sanitario elettronico. Gli assistiti già seguiti dal team, potranno effettuare la scelta del Medico di Medicina Generale, a partire dal 29 giugno, tra quelli iscritti nell’elenco dei Medici dell’ambito territoriale di residenza.

Come spiegato nella lettera arrivata ai cittadini interessati, è possibile scegliere il medico nei seguenti modi:

1) Online tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico usando la funzione “Servizi on line – Cambio medico di famiglia”: nel FSE vengono visualizzati i nominativi dei medici disponibili e l’assegnazione del nuovo medico avviene in tempo reale.

2) Per telefono (solo per i maggiorenni) al Punto unico di prenotazione e assistenza di base al numero 059 5130130, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13. Durante la telefonata è necessario tenere a portata di mano la tessera sanitaria per comunicare all’operatore i dati richiesti. In alternativa, sempre telefonando si può fissare un appuntamento per fare il cambio del medico allo sportello del Punto unico di prenotazione e assistenza di base del Distretto di Pavullo.