Pavullo: esonda il Rio Bago. Allagamenti e frane anche in altri comuni dell’Appennino

Allarme maltempo in provincia, soprattutto in Appennino. A Pavullo le fortissime piogge di questo pomeriggio hanno causato l’esondazione del Rio Bago all’altezza di viale Martiri zona ex Boscaiolo: l’acqua si è riversata sul centro allagando le strade. Criticità in Via Montecuccoli e in Via Pietro Mascagni, in Via Prediera e Via Marchiani. Vengono segnalate frane in via Pratolino, zona stalla Minelli e via Bottegone.

Al momento sono giunte alla sala operativa del 115 una cinquantina di richieste, in particolare nelle zone di Pavullo, Zocca, Montese, Prignano, Polinago e Serramazzoni. un paio di smottamenti interessano la strada fondovalle in zona Marano. Inoltre la squadra di Sassuolo sta intervenendo su un bombolone di GPL coinvolto in una frana.