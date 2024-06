Guastalla, doppia evasione dai domiciliari in poche ore: arrestato finisce in carcere

Prima l’intervento per una lite al parco poi per una lite in famiglia: in entrambi i casi l’esito ha avuto lo stesso comune denominatore: quello di ritrovarsi davanti un 40enne straniero che dal gennaio dell’anno scorso era stato ammesso a beneficiare degli arresti domiciliari, essendo accusato in altra provincia del reato di rapina, che ha violato per ben due volte nel giro di poche ore. E se nel primo caso era stato nuovamente ristretto presso la sua abitazione, nel secondo è stato condotto in carcere a disposizione della Procura reggiana.

Per questi motivi, con l’accusa di evasione, i carabinieri della stazione di Castelnovo Sotto prima e i carabinieri del nucleo radiomobile dopo, hanno tratto in arresto un cittadino marocchino 40enne residente a Guastalla, ristretto al termine delle formalità di rito disposizione della Procura di Reggio Emilia. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.