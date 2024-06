Cadelbosco Sopra, esce di strada con il motociclo: grave un 59enne ruandese

Un incidente stradale si è verificato ieri sera intorno alle 19:30 lungo la via Mazzini a Villa Argine di Cadelbosco Sopra. Vi è rimasto gravemente ferito un cittadino ruandese 59enne residente a Cadelbosco Sopra.

Secondo una prima ricostruzione ancora all’esatto vaglio dei carabinieri della stazione di Gualtieri che hanno proceduto ai rilievi di legge l’uomo, in sella ad un motociclo Malaguti Phantom, nel percorrere via Mazzini perdeva il controllo del mezzo rovinando contro un muretto in cemento dell’adiacente canale scolo acqua. Immediatamente soccorso dai sanitari inviati dal 118, l’uomo veniva elitrasportato al Maggiore di Parma e ricoverato in prognosi riservata. I rilievi per stabilire le esatte cause sono al vaglio dei carabinieri.