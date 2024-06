Montecchio Emilia: rapinato al parco mentre compra stupefacenti, due persone denunciate

Si era recato al parco Enza di Montecchio Emilia per acquistare sostanze stupefacenti ma durante la cessione di una dose di cocaina è nato una discussione con il 21enne che gli aveva ceduto lo stupefacente e che si trovava in compagnia di un amico, un 27enne residente a Bibbiano sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Bibbiano.

I militari di Montecchio, a seguito delle indagini avviate, risalivano e identificavano i due presunti autori dell’aggressione. Per questi motivi con l’accusa di concorso in rapina i carabinieri della stazione di Montecchio Emilia hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, diretta dal procuratore Calogero Gaetano Paci, un 21enne abitante a Montecchio Emilia e un 27enne di Bibbiano.

Il 21enne è anche accusato di spaccio di sostanze stupefacenti essendo stato identificato in colui che ha ceduto la dose di cocaina alla vittima mentre il 27enne è stato denunciato per la violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Bibbiano. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

L’indagine ha preso avvio a seguito dell’episodio avvenuto il 7 maggio 2024 nei pressi del Parco Enza di Montecchio Emilia. In tale occasione, come emerso dalle risultanze investigative supportate anche dalle dichiarazioni dela vittima, il 34enne si era recato a parco per acquistare dal 21enne una dose di cocaina. Durante la compravendita, a cui ha partecipato anche un amico del 21enne poi identificato nel giovane di Bibbiano estraneo allo spaccio, sarebbe nata una discussione, probabilmente per motivi inerenti alla compravendita di droga, culminata con l’aggressione del 34enne da parte dei due amici che dopo averlo preso a pugni gli sottraevano il cellulare dileguandosi.

Quindi le indagini dei carabinieri dela stazione di Montecchio Emilia che, durante gli accertamenti per altro procedimento in cui è coinvolto il 21enne, acquisivano i fatti avviando una parallela attività investigativa supportata anche dalle dichiarazioni della vittima che in prima battuta non aveva formalizzato la denuncia. Gli ulteriori approfondimenti investigativi, consentivano ai carabinieri di acquisire elementi di presunta responsabilità nei confronti dei due odierni indagati che venivano quindi denunciati in stato di libertà alla Procura reggiana per concorso in rapina. Il 21enne è anche accusato della presunta attività di spaccio mentre il 27enne, sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Bibbiano è stato denunciato per la violazione a tale misura.