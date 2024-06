Confcommercio Modena premia sei eccellenze modenesi

Si è svolta ieri l’Assemblea annuale di Confcommercio Modena che ha visto protagoniste sei imprese associate: sei storie di passione, visione e dedizione, sei imprenditori che hanno saputo modellare il talento trasformandolo in valore aggiunto per il tessuto economico modenese, divenendone emblemi assoluti.

Durante la serata è stato presentato in anteprima “Il turista delle eccellenze”, corto realizzato dalla casa di produzione modenese Scirocco Barocco Creation e dedicato alle sei attività, i cui titolari sono stati attori protagonisti.

Tre delle imprese hanno sede a Carpi: la “Macelleria Papotti”, il multistore “Gilioli 1921” ed il negozio di abbigliamento “Sir Andrew’s”. Una a Montale, il ristorante “Europa 92” e due a Vignola: “Tassi Sport” e “Class 115”.

Ai titolari – Orietta Barbieri e Roberto Papotti della macelleria Papotti, Giorgio e Daniele Gilioli di Gilioli 1921, Neris Pedrazzi, Andrea e Marco Solieri di Sir Andrew’s, Gianluca Clò del ristorante Europa 92, Massimo Tassi di Tassi Sport e Davide Manni di Class 115 – è stata poi consegnata una targa, un riconoscimento racchiuso nelle parole di Tommaso Leone, Presidente dell’Associazione: «abbiamo voluto “premiare” storie di intraprendenza, passione, visione che siamo orgogliosi di rappresentare e che intendiamo difendere. Hanno contribuito a rafforzare il tessuto economico modenese, rendendo questa terra unica e famosa nel mondo».

Consegnate anche le targhe ad Argia e Giorgio, titolari del Ristorante Da Enzo, storica attività modenese divenuta un simbolo dell’eccellenza enogastronomica del nostro territorio ed a Maria Carafoli, per oltre 12 anni direttore di Modenamoremio. A lei Confcommercio ha inteso esprimere le propria gratitudine per il lavoro svolto nei confronti delle attività del centro storico con le seguenti parole, riportate nella targa consegnata: “A Maria Carafoli che, grazie all’amore per la propria città, ad un’inesauribile tensione visionaria, ad una carismatica forza e ad una preziosa capacità di fare squadra, ha saputo dare una svolta alla promozione del centro storico, contribuendo in modo determinante a rendere Modena una città sempre più viva, bella ed attrattiva”.