Sversamento di solvente da un autoarticolato, emergenza in stazione di servizio sulla A1 nel reggiano

Mercoledì pomeriggio, la Polizia Stradale di Reggio Emilia è intervenuta presso l’area di servizio San Martino Nord, a seguito di una segnalazione di sversamento di solvente da un autoarticolato in transito. L’intervento ha coinvolto il personale delle Autostrade e i Vigili del Fuoco, immediatamente accorsi sul posto per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza l’area.

La pattuglia ha accertato che lo sversamento è stato causato da una rottura di un serbatoio – trasportante circa 800 litri del solvente pericoloso – collocato sul cassone di autoarticolato che lo stava movimentando dalla provincia di Modena verso quella di Milano e, dopo aver riscontrato irregolarità nelle modalità di trasporto rispetto a quanto previsto dalla normativa ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route), ha sanzionato il conducente ritirandogli la patente di guida e sequestrando il mezzo.

L’operazione di messa in sicurezza, coordinata sul posto dai Vigili del Fuoco di Parma, ha visto la presenza attiva del personale ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale), dei Vigili del Fuoco e del personale delle Autostrade rimasti sul luogo dell’incidente fino all’avvenuta bonifica dell’area con l’asportazione dell’assorbente impregnato della sostanza pericolosa e ha comportato lo svuotamento del liquido pericoloso ancora rimasto nel serbatoio.

La situazione è stata costantemente monitorata dal Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Reggio Emilia e dal Capo di Gabinetto della Prefettura di Parma fino alla completa definizione dell’emergenza.

Questo incidente mette nuovamente in evidenza l’importanza del rispetto delle normative sul trasporto di merci pericolose in relazione ai potenziali pericoli che, condotte non corrette, possono generare alla sicurezza stradale e alla tutela dell’ambiente.