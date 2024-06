Si introduce all’interno di un garage condominiale: denunciato a Reggio Emilia

Nel pomeriggio di mercoledì 19 giugno, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia intervenivano in via Paradisi a seguito di una segnalazione, pervenuta alla locale Sala Operativa, di un’occupazione abusiva di un garage. Giunti sul posto gli agenti rintracciavano un 37enne di origini ghanese, già noto alle forze di polizia con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, mentre dormiva in un giaciglio di fortuna all’interno di un garage condominiale.

Dopo aver preso informazioni da parte del richiedente, gli operatori facevano allontanare il 37enne che si mostrava poco lucido e visibilmente alterato a causa del consumo di sostanze stupefacenti. L’uomo, inoltre, accusava forti dolori ad una caviglia con importanti difficoltà deambulatorie e, per questo motivo, veniva accompagnato con un’ambulanza al locale Pronto Soccorso. Al termine degli opportuni accertamenti di rito e sulla base di quanto emerso, il 37enne è stato deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di invasione di terreni o edifici.