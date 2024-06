Emergenza caldo, il piano di intervento di Ausl e Comune di Reggio Emilia

Anche quest’anno l’Ausl IRCCS e il Comune di Reggio Emilia in collaborazione con altri enti e organizzazioni di volontariato (Auser, Croce Verde, Croce Rossa) hanno definito il piano di intervento per promuovere azioni volte ad alleviare, nel periodo estivo, la solitudine delle persone anziane e a soccorrerle in caso di bisogno.

Per i cittadini del Distretto di Reggio Emilia, il piano prevede l’attivazione del centro di ascolto telefonico tel: 0522 320666, per aiutare le persone che restano in città nei giorni più caldi e che possono avere bisogno d’assistenza o di scambiare due parole al telefono. Il numero è attivo fino all’8 settembre 2024

dalle ore 9 alle ore 12 dal lunedì a venerdì;

dalle ore 9 alle ore 18 il sabato e la domenica.

Il numero è attivo anche mercoledì 14 e giovedì 15 agosto 2024.

Le elevate temperature richiedono che le persone anziane adottino alcuni comportamenti utili a fronteggiare il caldo.

I medici ribadiscono: