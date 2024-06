Alcuni aggiornamenti in merito alle chiusure previste su A1, A14 e Raccordo di Casalecchio

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 24 e martedì 25 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A22 Autostrada del Brennero e Reggio Emilia, verso Milano. Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo che dalla A22 Autostrada del Brennero immette sulla A1, verso Milano.

In alternativa, a chi da Bologna è diretto verso Milano, si consiglia immettersi sulla A22 del Brennero, uscire alla stazione di Campogalliano e percorrere la viabilità ordinaria: via del Lavoro, SP13, SP13 bis, SP105, SS468 – via della Pace, SS72, viale dei Trattati di Roma e rientrare in A1 alla stazione di Reggio Emilia. Chi proviene da Verona (A22) ed è diretto verso Milano, potrà uscire a Campogalliano e seguire l’itinerario sopra indicato.

Per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle due notti di lunedì 24 e martedì 25 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in entrata in entrambe le direzioni Milano e Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Reggio Emilia o di Modena sud, sulla stessa A1, o la stazione di Campogalliano sulla A22 del Brennero.

******

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori connessi all’ampliamento a quattro corsie, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, verso Ancona, nelle tre notti di lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 giugno con orario 22:00-6:00.

Si precisa che la stazione di Bologna San Lazzaro sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Ancona e A1/Milano. Contestualmente, sarà chiusa anche l’area di servizio “Sillaro ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna San Lazzaro, percorrere la Complanare sud, SP48, via Tolara di Sotto, via degli Stradelli Guelfi, SP19 e rientrare sulla A14 alla stazione di Castel San Pietro; per la chiusura dell’entrata della stazione di Bologna San Lazzaro, verso Ancona: Castel San Pietro; per la chiusura dell’entrata della stazione di Bologna San Lazzaro, verso la Milano: Bologna Fiera, sulla stessa A14, o Bologna Arcoveggio sulla A13.

******

Sul Raccordo di Casalecchio, è stato aggiornato il programma delle attività conclusive previste nel piano di ammodernamento del ponte di svincolo, che prevedono il posizionamento della nuova opera e l’installazione delle barriere di sicurezza.

A tal fine, la stazione di Bologna Casalecchio sarà chiusa fino alla mattinata di mercoledì 31 luglio, in modalità continuativa: in entrata per chi è diretto verso Ancona/Padova; in uscita per chi proviene da Ancona/Padova.

In alternativa, chi proviene da Ancona potrà utilizzare la stazione di Bologna Fiera, al km 15+500 della A14 Bologna-Taranto, o la stazione di Bologna Arcoveggio, al km 0+600 della A13 Bologna-Padova.

Per gestire al meglio la viabilità, la Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia ha previsto, per il periodo delle lavorazioni, un potenziamento del servizio di assistenza, della segnaletica di cantiere, messaggi dedicati sui PMV, sia sulla Tangenziale di Bologna che sulla A14 Bologna-Taranto.