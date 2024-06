Al via al castello di Levizzano il nuovo programma culturale estivo del comune

Prende il via domenica 23 giugno al castello di Levizzano Rangone il programma culturale estivo del Comune di Castelvetro “D’Estate 2024” con l’evento “Cerchiamo: una festa di musica e canti per tutti”, un insieme di iniziative che durerà tutta la giornata con voci, musica e giochi all’interno delle sale del castello, attraverso le quali si proverà ad eludere il dualismo “artista-pubblico”, con i partecipanti come veri protagonisti e creatori di musiche, totalmente improvvisate e facilitate da un gruppo di affiatati professionisti di questo settore.

Non sarà richiesta alcuna competenza musicale per suonare e cantare, né sarà necessario essere forniti di alcuno strumento (quelli che verranno usati saranno forniti in loco dagli organizzatori).

Dopo questo appuntamento inaugurale, il cartellone castelvetrese proseguirà con svariate iniziative fino all’8 agosto, quando chiuderà col tradizionale appuntamento di “Calici di Stelle”. In programma eventi musicali, teatro per bambini e spettacoli di danza.

A corredare le iniziative, due mostre allo Spazio Pake nel centro storico di Castelvetro: la collettiva “Vedo Rosa” dal 15 giugno al 14 luglio e la personale di Gabriella Cassanelli dal 12 agosto al 7 settembre.

Come sempre, aperte anche le visite guidate al castello di Levizzano e al Museo Rosso Graspa per le domeniche 14 e 28 luglio (ore 11, prenotazione obbligatoria). Il Museo è aperto anche per visite gratuite in autonomia tutti i sabati e domeniche pomeriggio (ore 14.30-19), ad esclusione del periodo 27 luglio-25 agosto.

Info e prenotazioni: www.visitcastelvetro.it.