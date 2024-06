Un’agenda più intuitiva a Modena per i servizi anagrafici

Si rinnova l’agenda elettronica dell’anagrafe di Modena, adeguandosi alle linee guida Agid (Agenzia per l’Italia digitale) e rendendo più intuitivo per i cittadini prendere appuntamento direttamente dal sito del Comune di Modena (https://www.comune.modena.it/servizi/anagrafe-e-stato-civile).

Con la nuova agenda, dalla grafica migliorata, infatti, su ogni pagina relativa a un servizio prenotabile online l’utente troverà un ‘bottone’ che gli consentirà di collegarsi direttamente all’agenda del servizio specifico per prenotare un appuntamento.

Per consentire la migrazione dati dalla vecchia alla nuova agenda, dalle 13 di sabato 22 giugno a martedì 25 non sarà possibile prendere appuntamenti, mentre il servizio tornerà disponibile da mercoledì 27 giugno.

Rimane garantito il servizio per le carte d’identità urgenti in caso di reale e documentata necessità, come per viaggi all’estero imminenti e documentati o per mancanza di altro documento di riconoscimento valido e necessità di averlo per motivi di salute, per la partecipazione a gare, appalti e concorsi pubblici, per furto o smarrimento (solo per i cittadini maggiorenni) e per l’iscrizione a scuole o università. Chi si trova in una di queste situazioni può recarsi direttamente presso il Punto informativo dell’Anagrafe centrale di via Santi 40 con la documentazione necessaria. Le valutazioni delle urgenze vengono effettuate tutte le mattine dalle ore 8.30 alle 10 ed il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata del sito istituzionale (www.comune.modena.it/servizi/anagrafe-e-stato-civile/carta-di-identita-elettronica-cie-rilasci-urgenti-1).

Per altre urgenze o informazioni è possibile telefonare al Punto informativo anagrafe (059 2032077, lunedì e giovedì dalle 9 alle 18, martedì, mercoledì e sabato dalle 9 alle 13).