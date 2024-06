Reggio Emilia: gli chiede una sigaretta per rapinarlo della catenina

Assieme ad un amico, nella serata di lunedì 17 giugno, stava camminando per le vie del centro storico di Reggio Emilia, quando è stato avvicinato da due giovani stranieri che con insistenza gli hanno chiesto una sigaretta. Ad un certo punto uno dei due lo ha colpito al petto con un pugno e poi gli ha strappato la catenina che aveva al collo e che per un caso del tutto fortuito cadeva a terra. I due si dileguavano con la vittima, un 20enne di Scandiano, che raccoglieva la catenina e dava l’allarme ai carabinieri. I militari, nel corso delle ricerche, rintracciavano l’autore materiale dell’episodio, poi riconosciuto dalla vittima in apposita seduta di individuazione fotografica.

Gli ulteriori approfondimenti investigativi, consentivano ai carabinieri di acquisire elementi di presunta responsabilità nei confronti dell’odierno indagato, un 21enne abitante a Fornovo di Taro, denunciato in stato di libertà alla Procura reggiana con l’accusa di tentata rapina aggravata.

Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. Sono in corso accertamenti per risalire all’amico dell’indagato e verificare l’eventuale sua chiamata in correità nel tentativo di rapina.