Ottimo Vandelli (Delta Atletica Sassuolo) nei 400m a Brescia

Sabato 15 e domenica 16 giugno è andato in scena il Challenge Assoluto di Atletica. Tra i partecipanti sui 400 m si distingue Massimiliano Vandelli, velocista in forza alla Delta Atletica Sassuolo, che sebbene ancora Junior si è guadagnato con lo strabiliante 47″84, corso a Modena, il pieno diritto a partecipare alla selezione per i Campionati Italiani di categoria, in calendario per Luglio.

La prova di Vandelli è coraggiosa, mettendosi in mostra fin da subito nonostante il forte ritmo dei battistrada. L’eccesivo zelo però, della prima parte, ne ha limitato il crono finale facendo comunque segnare un grande 48″40, valevole la 17° piazza.

Sfugge di poco il pass per i Nazionali Assoluti ma al debutto nell’elitè italiana, lui e i suoi allenatori Braglia e Cavani, possono senza dubbio ritenersi soddisfatti.

Ora ad attenderlo ci sono i Campionati Italiani di Categoria di Rieti a fine luglio, dove si presenterà con il 2° tempo di accredito.