Gian Luca Sghedoni nominato Amministratore Delegato di Litokol

L’assemblea degli azionisti riunitasi a fine maggio ha deliberato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. La composizione è la seguente: Daniela Cottafavi (Presidente), Gian Luca Sghedoni (Amministratore Delegato), Elisa Pecchi (consigliere).

“Sono lieta di dare il benvenuto a Gian Luca Sghedoni – afferma Daniela Cottafavi, azionista di riferimento e figlia di Luciano, fondatore di Litokol – e di poter lavorare insieme a lui nell’attuare ambiziosi piani di sviluppo. La sua nomina rappresenta un importante passo avanti per la società. Con la sua lunga esperienza professionale e le sue comprovate capacità innovative, riusciremo ad imprimere un’accelerazione al processo di crescita aziendale, con l’obiettivo di creare un produttore di materiali per l’edilizia destinato a posizionarsi tra i leader del settore. Conosco Gian Luca da diversi anni e condividiamo gli stessi valori: correttezza, serietà, trasparenza, rispetto e voglia di mantenere gli impegni nei confronti di tutti coloro che lavorano con noi: clienti, fornitori, banche, enti e istituzioni. Le sue qualità saranno davvero importanti per noi”.

“Sono entusiasta di unirmi al team di Litokol e ringrazio Daniela per la fiducia – continua Gian Luca Sghedoni – Il momento è favorevole. Ci sono le condizioni per fare bene. È una questione di ispirazione, di passione, di persone. Vogliamo dare vita a una realtà di successo, favorire lo scambio di idee e competenze, creare un ambiente di lavoro sano, sicuro e stimolante, in cui tutti sono partecipi della crescita aziendale. Abbiamo un grande lavoro davanti a noi, ma questo non ci spaventa, anzi ci incoraggia nella nostra convinzione di un futuro brillante”.

Litokol, sede legale a Rubiera (RE), è tra le aziende di riferimento a livello internazionale per i prodotti dedicati ai professionisti della ceramica con una profonda esperienza nelle soluzioni innovative a base epossidica e poliuretanica per l’edilizia. In oltre 55 anni di storia, Litokol è cresciuta costantemente nel tempo, grazie a soluzioni tecniche di alta qualità, ed oggi è un gruppo internazionale con 8 società, circa 650 dipendenti e un fatturato globale che si attesta intorno ai 100 milioni di euro.