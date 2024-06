Emilia-Romagna Tennis Cup 2024: via ai Quarti di finale, ci sono tre italiani!

Con la clamorosa e netta vittoria di Riccardo Bonadio nel match serale di mercoledì a scapito di Fabio Fognini (64 63 per il tennista friulano) si è delineato il tabellone dei Quarti di finale dell’Emilia-Romagna Tennis Cup, il torneo organizzato da Master Group Sport in collaborazione con la Regione Emilia Romagna in corso fino a sabato sui campi dello Sporting Club Sassuolo.

I primi a scendere in campo oggi sul centrale saranno Martin Klizan (SVK) e Tristan Boyer (USA), a seguire il primo dei tre italiani ancora in corsa, Alexandre Weis sfiderà l’olandese Jesper De Jong (un solo precedente a favore di quest’ultimo al Tunisi Challenger 2023).

Nel pomeriggio tocca poi a Marco Cecchinato tentare l’impresa contro il numero 1 del seeding Federico Coria (ARG) che è avanti di un match negli scontri diretti (3-2 i precedenti a favore dell’argentino) e infine Riccardo Bonadio tenterà di dare seguito all’exploit di mercoledì sera contro il tedesco Daniel Altmaier (1-1 i precedenti).

In campo anche il tabellone del doppio con i quarti di finale in programma sul campo numero 4 dalle ore 12.