Alla scoperta dei tesori della Cattedrale di Modena

Il Duomo di Modena come e, soprattutto, dove non lo avete mai visto. Con le visite guidate “I tesori del Duomo”, il nuovo Modena city tour dedicato alla scoperta delle meraviglie della Cattedrale romanica che ha debuttato lo scorso fine settimana, infatti, è possibile entrare in aree del monumento patrimonio dell’Umanità, insieme a piazza Grande e Ghirlandina, che normalmente non sono accessibili.

Oggi, giovedì 20 giugno, l’esperienza l’ha fatta anche il sindaco Massimo Mezzetti insieme a monsignor Giuliano Gazzetti, vicario generale dell’Arcidiocesi di Modena e Nonantola, e con la guida di Francesca Fontana, codirettrice dei Musei del Duomo, accompagnati dal dirigente comunale del servizio Turismo e promozione della città Giovanni Bertugli.

Il percorso consente di esplorare e conoscere da vicino le ricchezze custodite nel Duomo e, attraversando il camminamento sospeso su via Lanfranco, arriva fino alla Sagrestia solitamente non accessibile al pubblico e che sarà aperta ogni fine settimana proprio in occasione delle visite.

Il tour “I tesori del Duomo” si ripete per il pubblico, su prenotazione, ogni sabato e domenica, sempre alle 15, ed è organizzato dal servizio di Promozione della città e turismo del Comune di Modena, con i Musei del Duomo e la Basilica metropolitana di Modena, in collaborazione con Modenatur.

Dopo il percorso all’interno della Cattedrale, la visita termina ai Musei del Duomo per ammirare i reperti scultorei romani, longobardi e romanici del Lapidario, i preziosi oggetti del Tesoro e i nuovi spazi multimediali interattivi che raccontano le storie legate al cantiere della Cattedrale.

La visita dura circa un’ora e 45 minuti e parte dal punto di ritrovo all’Ufficio Iat di piazza Grande. Si partecipa prenotandosi sul sito Visitmodena.it nella sezione esperienze; il biglietto costa 15 euro (12 per bambini dai 6 ai 12 anni; gratuito fino ai 5 anni e per persone con disabilità e l’accompagnatore). La visita alla sagrestia, della durata di circa 15 minuti, non è accessibile alle persone in sedia a rotelle o con difficolta di deambulazione, poiché bisogna salire delle scale e non è presente l’ascensore. È comunque possibile partecipare al resto dell’itinerario.

L’iniziativa rientra nel programma di promozione turistica dei Musei del Duomo che fanno parte del sito Unesco di Modena e rappresentano il completamento ideale alla visita alla Cattedrale e alla Ghirlandina. Fa seguito, inoltre, alla campagna promozionale, avviata all’inizio di aprile, che prevede la distribuzione di coupon (validi fino alla fine del 2024) con sconto del 50 per cento sul biglietto d’ingresso ai Musei del Duomo ai visitatori che acquistano il biglietto per la visita alla Ghirlandina o che partecipano al Modena city tour o a una visita a Palazzo Ducale. L’iniziativa prosegue per tutto il mese di giugno.

E dopo il successo della campagna promozionale di spot con lo slogan “In una parola Modena”, andata in onda sull’emittente nazionale LA7 la scorsa primavera e che ha raggiunto oltre 12 milioni di persone, per poi essere rilanciata anche a livello regionale in molte emittenti locali, nelle prossime settimane prende il via anche una nuova campagna promozionale on line del sito Unesco, che avrà come protagonisti, ovviamente, il Duomo, la Ghirlandina e piazza Grande.