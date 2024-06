Al Teatro Dehon di Bologna la coppia Klaudia Pepa – Garrison Rochelle nello show “Tra palco e realtà”

Sabato 22 Giugno ore 20 al Teatro Dehon la coppia formata da Klaudia Pepa e Garrison Rochelle, la cui complicità e la sinergia tra i due artisti ha conquistato il pubblico, condurrà lo show “Tra palco e realtà” con una nuova edizione che quest’anno arriverà anche a Bologna. Ospiti della serata protagonisti e vincitori di Amici di Maria De Filippi: Deborah Iurato, Christian Stefanelli, Piccolo G, Oliviero Bifulco e special guest della serata il cantante Virginio.

Tra Palco e Realtà, un format interessante che offre al pubblico uno sguardo inedito sulla vita degli artisti, che unisce musica, danza e recitazione. Condotto Klaudia Pepa, ballerina, coreografa, la ricordiamo in Open di Daniel Ezralow e in alcune edizioni di Amici, e Garrison Rochelle, famoso coreografo che ultimamente è stato uno dei protagonisti del musical Saranno Famosi, con la regia di Luciano Cannito, porta a teatro artisti noti e meno noti per raccontarsi tra parole, musica e performance. Gli artisti, infatti, si esibiranno in performance live e racconteranno al pubblico le loro storie, i loro sogni, le loro aspettative e le loro difficoltà e per riflettere, sul percorso che li ha portati al successo.

Il pubblico potrà così godere di due ore di divertimento e grandi emozioni e conoscere più a fondo i propri beniamini che si sveleranno durante il talk raccontando il loro cammino da ieri ad oggi.

Nella tappa bolognese dello show troveremo Deborah Iurato (vincitrice Amici 13 e concorrente al Tale e quale show condotto da Carlo Conti), Christian Stefanelli (concorrente ad Amici 21), Piccolo G (concorrente ad Amici 22), Oliviero Bifulco (concorrente ad Amici 16) e l’ospite speciale Virginio, vincitore di Amici 10, cantante e autore per diversi artisti tra cui Laura Pausini, Francesca Michielin, Raf, Alessandra Amoroso, Gianni Morandi.

Teatro Dehon via Libia 59, Bologna Tel. 051.342934 – www.teatrodehon.it