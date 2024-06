Situazione lavori per messa in sicurezza del Cimitero di Fiorano

Il cimitero di Fiorano necessita da tempo di un intervento di messa in sicurezza della galleria 2, che dà sulla strada circondariale San Francesco, dove si trovano diversi loculi e l’accesso è oggi consentito solo alle prime tre file di lapidi.

A fine 2021 importanti lesioni strutturali alla cappella resero necessaria un’ordinanza di inagibilità e il divieto di accesso alla galleria, poi limitato solo alle file superiori.

L’Amministrazione riteneva di poter intervenire in tempi brevi, avendo la necessaria disponibilità economica, ma, come spiegato in una lettera di aprile 2023 del sindaco Francesco Tosi ai famigliari dei defunti con loculi in galleria, le tempistiche dell’intervento poi si sono dilatate.

Il progetto di manutenzione straordinaria ha dovuto prima attendere l’approvazione della Soprintendenza di Bologna, giunto a seguito delle opportune verifiche. Nel frattempo però la spesa iniziale prevista di 150.000 euro, che rendeva possibile un veloce affidamento diretto dei lavori, ha subito l’aumento dei prezzi generale avvenuto nel 2022, per cui tra il primo preventivo e quello ultimo aggiornato dopo il parere positivo della Soprintendenza, il costo è arrivato ad un valore tale da rendere necessaria l’indizione di una gara presso la centrale unica di committenza, quindi con tempistiche molto più lunghe, di circa sei mesi.

In una successiva lettera di fine ottobre 2023 il sindaco Francesco Tosi scriveva della riapertura di parte della galleria e dell’avvio dei lavori per la sistemazione della volta e della pavimentazione e quindi di una nuova chiusura, in attesa dei lavori, che rimetteranno in piena sicurezza e funzionalità in modo duraturo il luogo. Lavori che entro la prossima settimana dovrebbero essere aggiudicati, mentre ai primi di luglio partirà il cantiere che terminerà entro novembre.

“L’Amministrazione uscente aveva lavorato a questo importante e delicato tema che sta ovviamente molto a cuore dei cittadini e per questa ragione daremo seguito all’iter previsto ormai in via di definizione finale e vigileremo per il rispetto dei tempi sugli interventi previsti”, afferma il sindaco Marco Biagini.