Ritorna “La Buonanotte al Museo” a Palazzo dei Musei a Reggio Emilia

Nella notte tra il 22 e il 23 giugno, a Palazzo dei Musei di Reggio Emilia i sogni si confonderanno con la realtà, quando ragazzi e ragazze tra gli 8 e i 12 anni potranno pernottare in Museo circondati da animali imbalsamati, reperti archeologici e opere d’arte. Vivere la magia delle collezioni attraverso un’esperienza inconsueta e avventurosa, questo è ciò che accadrà quando i visitatori se ne andranno e le luci si spegneranno. Solo in quel momento il Museo si “trasformerà” in un bosco incantato…

La sera di sabato 22 giugno, dalle 21 alle 24, sarà dedicata a esperienze entusiasmanti e a un misterioso gioco tra le collezioni e non mancheranno storie e biscotti per arrivare alla buonanotte. Il fascino della notte sarà un’occasione per vivere un’esperienza emozionante, quella che i ragazzi ricorderanno per tantissimo tempo: il momento in cui crescerà il sospetto che orsi, leoni e lupi si possano risvegliare, gufi e civette possano battere le ali e che qualche scheletro cominci a girovagare tra i corridoi vuoti del Museo, animato dalla magia che nelle Notti di Mezza Estate pervade tutte le sale.

Dopo il buongiorno, domenica 23 giugno sarà il momento di una energizzante colazione mattutina e di un divertente risveglio muscolare. L’iniziativa è a cura di Musei Civici di Reggio Emilia e Coop. Socioculturale S.C.S.

Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1

Orario: 21.00-09.00. Costo: €40 a partecipante (comprensivo di laboratori, pernottamento e colazione). Info e prenotazioni per massimo 30 partecipanti: E-mail museireggio@socioculturale.it Tel. 0522.456816 (orario di apertura Palazzo dei Musei).