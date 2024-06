Reggio-Ciano: ascoltati i territori. Ora si lavori alla predisposizione degli studi di fattibilità

I Sindaci dell’Unione Val d’Enza e l’Assessora Bonvicini del Comune di Reggio accolgono con soddisfazione l’apertura dell’Assessore Regionale Corsini sulla trasformazione delle linee ferroviarie gestite dalla Regione in tram-treno o tramvia.

Nel corso di una intervista a tutto tondo rilasciata ad un quotidiano locale l’Assessore Corsini ha infatti dichiarato: “Vorrei trasformare buona parte delle linee regionali in tram-treno o in tramvia”, citando tra le tratte interessate proprio quelle reggiane.

L’apertura arriva nell’ambito di una interlocuzione aperta dalla Regione su sollecitazione dei sindaci della tratta che ha visto anche incontri pubblici molto partecipati sui territori, come quello di ottobre 2023 in Val d’Enza e momenti di particolare tensione: non più tardi di un mese fa infatti gli amministratori reggiani avevano dichiarato “REGGIO-CIANO, la misura è colma” riferendosi ai continui disagi che quotidianamente si verificano sulla tratta ed avevano inoltrato all’Assessore una nota congiunta richiedendo, entro la fine di giugno, l’attivazione del percorso finalizzato alla predisposizione degli studi di fattibilità necessari a valutare tutte le soluzioni possibili.

“Siamo soddisfatti – dichiarano gli amministratori della Val d’Enza e del Capoluogo – che le richieste del territorio, di cui ci siamo fatti portavoce nel corso del tempo, abbiano finalmente trovato ascolto: questa per noi è una apertura molto importante che segna un deciso passo in avanti nella direzione auspicata di una trasformazione della linea per renderla più efficiente e capace di rispondere alle esigenze della nostra cittadinanza. Siamo disponibili, nell’ambito di quella interlocuzione aperta che abbiamo presidiato con costanza e rispetto per le istituzioni, a proseguire il confronto affinchè al più presto si possano attivare gli studi necessari a definire il futuro delle linee regionali da cui dipende tanto del nostro sistema di trasporto pubblico locale, della sua sostenibilità e della sua efficienza. Ringraziamo la Regione e l’Assessore Corsini che dimostra di essere in grado di stare in ascolto dei territori e il comitato di cittadini “Mobilità sostenibile – Reggio Ciano” che ha sostenuto questo percorso”.

(I Sindaci dei Comuni dell’Unione Val d’Enza e l’Assessora reggiana all’ambiente Carlotta Bonvicini)