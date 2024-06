Partono i lavori di interramento della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore

Nell’ambito dell’intervento che riguarda le opere per il completamento del servizio ferroviario metropolitano, iniziano i lavori di prosecuzione dell’interramento della tratta urbana della linea Ferroviaria Bologna – Portomaggiore nelle zone San Vitale-Rimesse e via Larga. L’intervento è finanziato complessivamente con circa 76 milioni di euro (75.874.000), di cui 51 milioni 890mila euro di risorse statali, 18,5 milioni della Regione Emilia-Romagna e 5,484 del Comune di Bologna.

Dal 24 giugno via Libia sarà interrotta all’altezza dell’intersezione con via Scipione dal Ferro, con interruzione della permeabilità veicolare e pedonale per consentire lo spostamento dei sottoservizi e la realizzazione delle opere strutturali della galleria ferroviaria e della futura nuova fermata del treno.

La programmazione dei lavori prevede la riapertura dell’asse di via Libia e il ripristino della normale circolazione nella zona circostante per l’inizio del mese di dicembre.

La viabilità subirà delle variazioni.

Per raggiungere via Libia, provenendo da via Emilia Levante e via Toscana, il percorso consigliato sarà via Azzurra-via Rimesse-via Sante Vincenzi.

Per i veicoli provenienti da via San Donato, via Massarenti sarà raggiungibile da via Bentivogli.

Per i pedoni sarà percorribile il ponte Bentivogli.

Le deviazioni al trasporto pubblico riguardano:

la linea 37 in direzione Nord che percorrerà via Palagi, a sinistra Via Massarenti, Via Paolo Fabbri, Via Palmieri per tornare regolare su via Bentivogli;

la linea 60 in direzione sud che percorrerà via Libia, via Palmieri e via Bentivogli;

le linee 180 e 182 (attive dalla ripresa dell’anno scolastico) che percorreranno in direzione nord via Massarenti, via Paolo Fabbri, via Palmieri per tornare regolare su via Bentivogli, ed in direzione sud via Libia, via Palmieri e via Bentivogli.



RISULTATI ATTESI

Il superamento della presenza dei passaggi a livello in città

L’opera di interramento elimina i 5 passaggi a livello urbani presenti nel tragitto, in corrispondenza delle vie Paolo Fabbri, Libia, Rimesse, Cellini e Larga. Oltre ad un miglioramento trasportistico della linea ferroviaria, a trarne benefici in termini di fluidità e sicurezza è il traffico veicolare. Inoltre, si riduce l’inquinamento atmosferico dovuto alle auto in sosta con le sbarre abbassate dei passaggi a livello.

La riqualificazione della zona della Cirenaica

L’opera avrà una forte ricaduta positiva sulla mobilità e sulla vita del Quartiere San Donato-San Vitale grazie alla realizzazione di aree ciclopedonali e di una nuova fermata SFM (Via Libia). Saranno inoltre collocati nuovi spazi verdi e realizzati nuovi parcheggi al posto dei vecchi binari. L’intervento, infine, segna un passo fondamentale per la ricucitura verde e urbana della zona della Cirenaica, nel quartiere San Donato-San Vitale.