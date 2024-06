Lapam lancia la 1^ edizione rivolta alle imprese del Premio Sostenibilità 2024

C’è tempo fino a domenica 30 giugno per inviare la propria candidatura e partecipare alla 1^ edizione del Premio Sostenibilità 2024 organizzato e promosso da Lapam Confartigianato.

Le imprese possono partecipare all’iniziativa compilando il modulo che si trova all’interno dell’apposita notizia sul sito www.lapam.eu, dove è possibile consultare anche il regolamento. Possono partecipare imprese che si distinguono in tutti i criteri ESG (sostenibilità sociale, di governance e ambientale) oppure anche solo in uno di questi ambiti.

La sostenibilità di impresa si riferisce all’integrazione di pratiche ambientali, sociali ed economiche nelle operazioni aziendali, con l’obiettivo di garantire la creazione di valore a lungo termine per tutti gli stakeholder. Questa comprende l’adozione di strategie per ridurre l’impatto ambientale, promuovere la responsabilità sociale e assicurare la redditività economica. La sostenibilità di impresa mira a soddisfare i bisogni attuali senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri bisogni.

Ai primi tre classificati verranno consegnati dei voucher del valore rispettivamente di 2.000, 1.000 e 500 euro utilizzabili entro l’anno 2024 a copertura di servizi o prestazioni Lapam Confartigianato. Verranno inoltre premiate le imprese che spiccheranno solamente in una delle categorie dei criteri ESG con premi speciali.

«Il tema è strettamente attuale e vogliamo sensibilizzare privati e imprese a un’etica della consapevolezza – spiegano da Lapam Confartigianato –: è per questo motivo che abbiamo deciso di dare il via al progetto. Vogliamo promuovere la consapevolezza sull’importanza della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, incoraggiare le aziende a integrare pratiche sostenibili nelle loro operazioni quotidiane, ma anche stimolare l’innovazione e l’adozione di strategie che creano valore a lungo termine per tutti gli stakeholder. Il Premio Sostenibilità rientra nel bilancio intangibile e sostenibilità dell’associazione per l’anno 2023, evidenziando il nostro forte impegno verso la gestione del valore e la responsabilità ambientale, sociale ed economica».