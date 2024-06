“In viaggio”, lo spettacolo degli allievi di Progetto Danza inaugura a Guastalla la stagione degli eventi estivi

Domani, giovedì 20 giugno alle ore 21.00, andrà in scena in piazza Mazzini il saggio istituzionale che Progetto Danza A.S.D. realizza a chiusura dell’anno sportivo e accademico. Lo spettacolo, in cui si esibiscono gli allievi della nota scuola di danza, si intitola “IN VIAGGIO” ed è basato sull’idea di un viaggio ideale attraverso i continenti.

Il saggio rappresenta un momento di grande importanza per tutti gli allievi, che possono mettersi alla prova su un vero palcoscenico e restituire alle famiglie tutto ciò che durante l’anno hanno imparato e creato insieme ai loro insegnanti.

Si tratta di un momento molto atteso al quale partecipano circa 150 allievi delle varie discipline accademiche (danza classica – moderna –contemporanea) e Hip-Hop (Street Dance).

“Il tema conduttore di quest’anno – afferma la Presidente della scuola di danza Cinzia Beneventi – sarà il viaggio attraverso tutti i paesi del mondo, che ballerine e ballerini rappresenteranno con musiche e danze molto differenti. Ciò che li unisce è l’idea che la musica e la danza non hanno confini ma al contrario sono espressione di ogni popolo e ogni cultura nella propria bellezza e diversità”.

PROGETTO DANZA

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Progetto Danza è impegnata in un progetto formativo volto ad avvicinare le persone al movimento inteso come linguaggio espressivo globale. Progetto Danza si pone come obiettivo quello di offrire una formazione completa ai propri allievi utilizzando lo studio delle arti espressive con finalità didattiche ed educative. Dal 1994 collabora con la scuola pubblica per la quale organizza laboratori di danza creativa/educativa. Dal 1998 gestisce in convenzione con il Comune di Guastalla la Scuola di Danza Comunale. Dal 1999 sostiene e collabora con la MM Contemporary Dance Company, compagnia di danza contemporanea e centro di produzione di eventi e spettacoli. Dal 2010 sostiene e collabora con Agora Coaching Project, un progetto di perfezionamento nella danza rivolto ad allievi in età compresa fra i 17 e i 24 anni.

Progetto Danza è un’Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata alla AICS, alla UISP, al CONI ed è iscritta all’albo provinciale di Reggio Emilia delle associazioni.

Per Info: asd progetto danza – cell: 347 1468655 – mail: infoguastalla@progettodanza.com