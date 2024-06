A Spilamberto nominata la Giunta Comunale

Partiranno ufficialmente, con l’insediamento, il 27 giugno, su Piazzale Rangoni i lavori del nuovo Consiglio Comunale.

Il Sindaco Massimo Glielmi ha però già ufficializzato la Giunta Comunale che è così composta: Niccolò Morselli, Vicesindaco con deleghe a Bilancio, Partecipate, Affari Generali, Rapporti con il Cittadino, Trasparenza, Servizi demografici; Carlotta Acerbi, Assessore a Scuola e Istruzione, Pari opportunità, Integrazione, Comunicazione, Memoria, Politiche Giovanili; Alessandra Anderlini, Cultura e Biblioteca, Turismo Promozione Territoriale e Eventi Centro Storico; Stefania Babiloni, Assessore a Commercio, Associazionismo e Volontariato, Partecipazione, Politiche Sociali e Famiglia, Decoro Urbano; Francesco Vecchi, Attività Produttive e Lavoro, Politiche Agricole, Edilizia Privata Urbanistica, Ambiente e Sostenibilità.

Al Sindaco restano le deleghe specifiche a: Personale; Lavori Pubblici – P.N.R.R. – Viabilità; Mobilità sostenibile; Legalità; Sicurezza; Protezione Civile; Polizia Locale; Politiche Abitative; Salute e Benessere – Sport.

“Sono molto orgoglioso della scelta fatta sulla Giunta Comunale – dice il Sindaco Massimo Glielmi – il mio obiettivo era conciliare esperienza e competenza. Ho quindi confermato Stefania Babiloni e Carlotta Acerbi, che hanno già lavorato con impegno e importanti risultati in questi ultimi anni a servizio di Spilamberto. Morselli ha invece già ricoperto il ruolo di Consigliere e Capogruppo imparando a conoscere perfettamente la macchina amministrativa. Anderlini e Vecchi grazie alla loro competenza saranno sicuramente in grado di dare un grande contributo per la realizzazione di progetti strategici per il nostro territorio. L’obiettivo primario sarà lavorare per il bene della comunità e realizzare gli obiettivi contenuti nel programma elettorale”.