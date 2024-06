Sereno o poco nuvoloso per nubi alte e stratificate in transito sulla regione. Temperature minime comprese tra 19 e 23 gradi; massime comprese tra 27 e 34 gradi con condizioni di locale disagio bioclimatico sulle pianure centro-orientali. Venti deboli a regime di brezza o quasi assenti in pianura, deboli-moderati meridionali sui rilievi. Mare poco mosso o quasi calmo.

(Arpae)