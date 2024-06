Passione in musica: a Bologna un concerto contro la violenza sulle donne

Arte musica e teatro si uniscono in occasione di un evento a favore della Casa delle donne per non subire violenza. Un concerto che unisce arte, solidarietà e cultura proprio nel giorno in cui in tutto il mondo si celebra la Festa della Musica. L’appuntamento è per venerdì 21 giugno alle 21, presso il Teatro Mazzacorati 1763.

Il progetto nasce su iniziativa dell’associazione Succede solo a Bologna e della direttrice artistica del Teatro Mazzacorati, Francesca Pedaci. In collaborazione con la Casa delle donne per non subire violenza di Bologna, a cui verrà devoluto l’incasso della serata.

Protagoniste/i di questo concerto ben cinque cantanti, un’attrice, un attore e tanti/e musicisti/e. Ad animare la serata saranno i soprani Francesca Pedaci – direttrice artistica del Teatro Mazzacorati, Marika Galea e Lin Jiangyi, il tenore Zhang Jiawen, Giovana Ceranto al pianoforte, la cantante Valentina Laurentia Bellezza, l’attrice Gaia Cerelli e l’attore Giovanni Soave. Il concerto si aprirà con un video contro la violenza di genere dell’artista digitale Giulio Pedaci. L’incasso della serata verrà interamente devoluto alla Casa delle donne. L’accesso alla serata è soggetto a prenotazione. Per prenotare e richiedere informazioni è possibile visitare il sito https://prenotazioni.succedesoloabologna.it/home/singleEvent/8215 o chiamare il numero 0512840436.

Silvia Saccoccia – Casa delle donne per non subire violenza di Bologna: “Siamo grate a Francesca Pedaci, a Fabio Mauri e a tutte le artiste e gli artisti che hanno deciso di dare vita a questa importante iniziativa. Eventi come questo non rappresentano solo un contributo concreto al lavoro della Casa delle donne, ma anche un’occasione per sensibilizzare il pubblico al tema della violenza contro le donne. Quando parliamo della violenza di genere come di un fenomeno strutturale lo facciamo con consapevolezza: solo nel 2023 la Casa delle donne ha accolto quasi mille donne. Il primo passo per contrastare la violenza è parlarne e far conoscere i centri antiviolenza, e questo concerto farà esattamente questo”.

Francesca Pedaci – Direttrice Artistica Teatro Mazzacorati 1763: “Il numero delle donne che subiscono violenza tende purtroppo a non diminuire. Tanto si è fatto per sensibilizzare le coscienze e molto si fa grazie anche ai Centri Antiviolenza come la Casa delle donne di Bologna. Quale direttrice artistica del Teatro Mazzacorati, ho deciso di aggiungere anche la nostra voce. Ho così proposto al presidente Fabio Mauri un progetto per le donne che si impegnano nel contrasto alla violenza di genere, cosa che ha subito accettato con grande entusiasmo. Lo stesso entusiasmo, disponibilità e generosità hanno dimostrato tutte le artiste e gli artisti coinvolti, a cui rivolgo un grande e sincero ringraziamento di cuore. Il nostro pensiero va a tutte le donne che hanno subito violenza e a loro questo concerto è dedicato, ma non solo: questo concerto vuole ricordare a tutte quelle donne che quotidianamente combattono contro la violenza che non sono sole. E per tutte quelle donne a cui la violenza e i femminicidi hanno tolto la voce, il loro silenzio avrà eco nel nostro urlare”.

Fabio Mauri – Presidente di Succede solo a Bologna: “Succede solo a Bologna dalla sua nascita si propone di valorizzare il patrimonio culturale del nostro territorio. Una valorizzazione che passa anche attraverso l’incontro delle bellezze storico-artistiche di Bologna con importanti progetti sociali. Per questo abbiamo fortemente voluto ospitare al Teatro Mazzacorati, un gioiello architettonico della nostra città, questo concerto a favore della Casa delle donne di Bologna. L’arte, la cultura e la solidarietà ancora una volta si uniscono per far vivere progetti importanti per tutta la comunità”.