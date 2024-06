Emilia-Romagna Tennis Cup 2024: a Sassuolo è già “Fognini show”

Sono bastati 72 minuti a Fabio Fognini per avere la meglio sul francese Maxime Janvier nel turno serale della prima giornata di main draw alla 3^Emilia-Romagna Tennis Cup organizzata da Master Group Sport in collaborazione con Regione Emilia Romagna allo Sporting Club di Sassuolo.

In un campo centrale “sold out”, Fognini ha indirizzato fin da subito la partita nei binari più consoni concedendo poco o niente all’avversario senza risparmiare le consuete interazioni con pubblico, arbitro, raccattapalle nel più classico dei “Fabio show” per un’ora e dieci di tennis piacevole e a tratti spettacolare.

Il primo serale del torneo si chiude così 62 62 per il ligure che avanza agli ottavi di finale che lo vedranno di nuovo in campo nella giornata di mercoledì.

Oggi altri sette azzurri in campo. Esordio assoluto per Giulio Zeppieri opposto all’ex numero 24 del mondo Martin Klizan sul centrale, per Stefano Travaglia (che se la vedrà sul campo 4 contro l’argentino Andreozzi), per Federico Arnaboldi opposto allo spagnolo Zapata Miralles e per il giovane talento Federico Cinà sorteggiato contro l’esperto argentino Thiago Tirante.

Dopo aver superato lo scoglio delle qualificazioni tornano in campo anche Marco Cecchinato (contro l’argentino Francisco Comesana), Riccardo Bonadio (contro il peruviano Juan Pablo Varillas) e Alex Weis (contro il francese Valentin Royer).

Giornata d’esordio per alcuni dei tennisti più attesi come il francese Luca Van Assche (testa di serie numero 6) opposto all’argentino Roman Burruchaga, il tedesco Daniel Altmaier (testa di serie numero 4) che se la vedrà con lo svedese Elisa Ymer e il ceco Jiri Vesely opposto al peruviano Ignacio Buse.

Match serale alle ore 20 sul centrale con il vincitore dell’edizione 2023 del torneo Alexandre Muller opposto all’olandese Jesper De Jong.

Al via oggi anche il torneo di doppio con ben tre incontri in programma.

Biglietti in vendita sul circuito Vivaticket.