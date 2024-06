A Turku Jacobs vince in 9″92, pure Ali sotto i 10″

ROMA (ITALPRESS) – Continua a volare l’Italia dell’atletica leggera. Torna a brillare Marcell Jacobs, seguito a ruota da Chituru Ali, per la prima volta sotto i dieci secondi. L’azzurro delle Fiamme Oro, dopo il doppio trionfo agli Europei di Roma nei 100 e con la 4×100, ha mostrato un ottimo stato di forma a Turku, in Finlandia, nella tappa Gold del Continental Tour. Jacobs, infatti, dopo aver vinto le batterie in 9″99, ha trionfato nella finale dei 100 metri in 9″92 (in carriera è andato più forte solo ai Giochi di Tokyo). Non correva così veloce da un paio di anni, ovvero dalla finale europea di Monaco di Baviera del 2022 (9″95). Sono crono tutti inferiori ai dieci secondi che valgono a Jacobs anche lo standard d’iscrizione per le Olimpiadi di Parigi, alle quale comunque avrebbe preso parte per via del piazzamento nel ranking internazionale. “La pista qui è molto veloce. Sono felice del mio tempo. Miglioro gara dopo gara”, ha detto il campione dei 100 di Tokyo2020 al termine delle fatiche odierne.

Sulla sua scia, ha chiuso al secondo posto la finale di Turku l’altro azzurro, ovvero il vicecampione d’Europa Chituru Ali, che aveva chiuso le batterie in 10″01 (ventoso). Lo sprinter delle Fiamme Gialle per la prima volta è sceso sotto i dieci secondi: per lui 9″96, che non solo è il record personale ma che lo porta a essere il secondo italiano di sempre (battuto il 9″99 di Tortu del 2018). Da segnalare, infine, che non era mai successo che due azzurri scendessero sotto i 10″ nella stessa gara.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).