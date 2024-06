A Castelnuovo l’estate si colora con la Holi Splash Run

Una festa colorata e coinvolgente per dare il benvenuto all’estate. Sabato 22 giugno a Castelnuovo Rangone è tempo di Holi Splash Run, la corsa/camminata non competitiva dove i partecipanti si colorano a vicenda lanciandosi polveri anallergiche ed ecologiche.

La corsa partirà alle 17.30 da piazza Bertoni e proseguirà lungo via Zanasi, piazza Brodolini e il parco Rio Gamberi, per poi fare ritorno in piazza Bertoni, con un percorso di circa 4,2 chilometri durante il quale i ‘disturbatori’ riempiranno i partecipanti di polvere colorata nei punti color, per fare il pieno di energia. Sarà una giornata nel segno del divertimento, dei sani stili di vita e del rispetto dell’ambiente: la Holi Splash Run è infatti la prima corsa colorata in Italia completamente sostenibile.

Per partecipare è richiesta la prescrizione online (scansionando il QR code nella locandina presente sul sito istituzionale del Comune di Castelnuovo Rangone) o direttamente in loco, al costo di 15 euro (comprensivo di race kit con zaino, maglietta, t-shirt personalizzata e ricarica colore) o gratis per bambini di età inferiore ai 10 anni (senza kit).

Lo start sarà preceduto da una lunga anteprima: già dalle 14 in piazza Bertoni sarà allestita un’area accoglienza per i partecipanti, che potranno iscriversi sul posto e ricevere i kit, mentre al rientro, previsto per le 18.30 circa, troveranno musica e animazione sul palco montato per l’occasione.

Sul sito e sulle pagine social del Comune di Castelnuovo Rangone è possibile trovare le informazioni utili e gli aggiornamenti sull’evento per i numerosi partecipanti che arriveranno anche da fuori Castelnuovo.