Uomo arrestato a Bologna per tentato furto in abitazione

La Polizia di Stato di Bologna, nel corso della nottata ha tratto in arresto un quarantottenne italiano, colto in flagranza per reato di tentato furto in abitazione in via Pinturicchio. Nello specifico, la Squadra Volanti del Commissariato Santa Viola si portava in via Pinturicchio a seguito di una segnalazione, pervenuta da parte di un inquilino, il quale vedeva un uomo che si era arrampicato sulle grate della finestra della cucina dell’abitazione con l’intento di raggiungere il terrazzo, dal quale avrebbe avuto libero accesso alla stessa.

L’uomo dopo essere stato notato dai proprietari e dai vicini condomini, balzava all’interno del giardino condominiale cercando di nascondersi all’interno di una siepe senza successo. La Volante, giunta velocemente sul posto, riusciva a fermare l’autore del reato, che aveva tentato la fuga provando a scavalcare la recinsione che dà su Via Emilia Ponente. Da ulteriori controlli emergeva che il reo era gravato da pregiudizi di polizia per reati inerenti alla persona e contro la Pubblica Amministrazione.

All’esito degli accertamenti e notiziato il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, l’uomo veniva tratto in arresto con rito direttissimo previsto per le ore 11.30 della giornata odierna e veniva altresì deferito in stato di libertà all’A.G. per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, in quanto aveva scalciato contri gli agenti per scappare, provocando una prognosi di 10 giorni ad uno degli operatori.