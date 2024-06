Pavullo, 350mila euro per la sistemazione di strade comunali danneggiate

Nella Giunta del 13 giugno, è stato approvato il progetto di sistemazione di alcune strade

comunali e vicinali ad uso pubblico danneggiate dagli eventi atmosferici che, negli ultimi

anni, hanno causato l’attivazione di numerosi smottamenti con il conseguente

danneggiamento di alcuni tratti di carreggiata.

Gli interventi riguarderanno:

• Strada vicinale “loc. Corla” in frazione di Niviano: un movimento franoso ha

causato il cedimento della scarpata a valle della via con il conseguente distacco di

parte della carreggiata stradale;

• Strada comunale Via Pradole “loc. Fondovalle Vecchia” in frazione di Gaiato:

cedimento di un tratto di muro di sostegno della sede stradale causando il

conseguente distacco di parte della carreggiata viaria;

• Strada vicinale “loc. la Piastra” in frazione di Iddiano: un movimento franoso ha

causato il cedimento della scarpata a valle della via con il conseguente distacco di

parte della carreggiata stradale;

• Strada comunale di Via Molino Battistoni in frazione di Frassineti: concomitanti

movimenti franosi a monte della via hanno parzialmente ostruito la carreggiata

stradale;

• Strada vicinale “loc. Casa Torelli” in frazione di Gaiato: concomitanti movimenti

franosi hanno causato il cedimento della sovrastruttura stradale in parte in

calcestruzzo ed in parte in conglomerato bituminoso, con il conseguente distacco di

parte della carreggiata stradale;

• Strada comunale Via Fondovalle Vecchia in frazione di Sassoguidano e

Verica: concomitanti movimenti franosi hanno parzialmente ostruito od interrotto la

sede stradale. Trattandosi di lavori di messa in sicurezza e tenuto conto dell’elevata

instabilità dei versanti, si rende necessario intervenire con urgenza nella

realizzazione delle opere di contenimento e risanamento, per ripristinare uno stato

dei luoghi in precarie condizioni di sicurezza e di stabilità.

Le sistemazioni sono state programmate grazie al contributo di €. 350.000,00 assegnato

al Comune di Pavullo nel Frignano, ai sensi del comma 140 dell’articolo 1 della legge n.

145 del 2018, “Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 4:

tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2 interventi per la resilienza, la

valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni, per il ripristino di tali

arterie viabili.