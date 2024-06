Le esperienze europee del Venturi in Erasmus plus

Arte, inclusione, sostenibilità ambientale, tecnologie dell’informazione e della comunicazione, competenze multilinguistiche e abilità di vita (“life skills”). Sono le parole chiave del progetto di mobilità internazionale dell’istituto superiore Venturi di Modena nell’ambito di Erasmus + (plus) che si è sviluppato durante questo anno scolastico tra Malta, Belgio, Francia, Finlandia e Spagna.

Martedì 18 giugno in Galleria Europa in piazza Grande, dalle 9, è in programma l’evento finale di restituzione con studenti e professori che raccontano le diverse esperienze sostenute anche da borse di studio e percorsi di approfondimento.

Per l’accreditamento Erasmus + la scuola ha potuto contare sulla collaborazione di Europe Direct Modena. Si tratta della porta di accesso a progetti di mobilità internazionale per alunni e personale della scuola allo scopo di migliorare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento. L’accreditamento ha una durata pluriennale, fino al 2027, anno di chiusura dell’intero programma e apre alla possibilità di ottenere i finanziamenti necessari.

Diverse le attività sviluppate dal Venturi

A Malta quattro studenti, tre insegnati e il dirigente scolastico hanno partecipato per 14 giorni a un prestigioso festival artistico con scuole provenienti dal tutto il mondo.

In Belgio e in Francia quattro studenti e due professori hanno partecipato per 14 giorni a iniziative con l’obiettivo di scrivere e raccontare storie partendo dall’osservazione di oggetti della Prima guerra mondiale nell’ambito di un progetto nato dalla contaminazione tra Erasmus e ETwinning.

In Finlandia tre studenti e due professori hanno frequentato un liceo artistico per 14 giorni lavorando su progetti legati all’arte, all’inclusione, all’ambiente e alle tematiche europee.

In Spagna, a Siviglia, cinque studenti hanno partecipato a uno scambio culturale e scolastico di 31 giorni con la possibilità di approfondire lo studio della lingua spagnola.