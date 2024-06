Conclusa sabato al Museo Gonzaga “Campo di possibilità”

Si è conclusa sabato 15 giugno la prima fase di “Campo di possibilità”, il progetto nato per rendere l’arte e la cultura accessibili alle persone con demenza e Alzheimer e a chi se ne prende cura, frutto della tesi di laurea magistrale di Andrea Camurani in Product Service System Design presso il Politecnico di Milano.

“Campo di possibilità”, nato in collaborazione con l’Azienda Speciale “I Millefiori”, ha visto il coinvolgimento degli ospiti della Casa di riposo e del centro diurno di Novellara. Dopo alcune sessioni di co-progettazione che hanno coinvolto operatori, referenti del progetto e partecipanti, gli incontri si sono spostati presso il Museo Gonzaga di Novellara. Il percorso si è articolato in quattro incontri, ciascuno con l’obiettivo di promuovere l’espressione personale e la socializzazione in un ambiente libero dalla performatività. L’approccio adottato era mirato a valorizzare il contributo unico di ciascun partecipante, andando oltre la semplice distinzione tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Durante il primo incontro in Museo, si è tenuta un’esplorazione libera dello spazio che ha permesso ai partecipanti di muoversi tra le esposizioni secondo il proprio ritmo. La seconda sessione si è concentrata su un’attività di narrazione collettiva focalizzata sull’opera “Leda e il Cigno” di Lelio Orsi. Questa attività ha coinvolto le persone partecipanti in un’attività di discussione collettiva che ha visto l’intrecciarsi di ricordi personali e spunti storici. Il terzo incontro ha riguardato un’esperienza più pratica: gli ospiti hanno espresso la loro creatività attraverso un laboratorio, trasformando in una installazione temporanea ciò che era emerso dall’attività di narrazione.

Sabato 15 giugno si è concluso il primo ciclo di incontri del progetto con un evento di restituzione che ha coinvolto ospiti e familiari, durante il quale sono state esposte le creazioni dei e delle partecipanti, come vere e proprie opere d’arte in una mostra temporanea.

L’opera collettiva frutto degli incontri sarà visibile nel loggiato del Museo Gonzaga, negli orari di apertura del Museo, per tutto il mese di giugno.

Per maggiori informazioni sul progetto e sui suoi futuri sviluppi 0522655471 – turismo@comune.novellara.re.it