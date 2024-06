Reggio Emilia, in monopattino contro auto: gravi due fratelli

Grave incidente stradale questa sera intorno alle 20:00 a Villa Cella, all’incrocio tra via Vico Giambattista e via Emilia. Fratello e sorella, lui di 8 lei di 20 anni, viaggiavano su di un monopattino che, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale di Reggio Emilia, si è scontrato con un’autovettura.

Sbalzati a terra hanno riportato entrambi numerosi traumi. Immediati i soccorsi, con i sanitari inviati dal 118 che hanno provveduto ad elitrasportare il ragazzino all’ospedale di Parma in gravissime condizioni. Serie conseguenze anche per la sorella, trasportata al Santa Maria di Reggio in codice di massima gravità.