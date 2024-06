Sereno o poco nuvoloso per nubi alte e sottili in transito che non impediranno un buon soleggiamento. Temperature minime fra 14 e 19 gradi, massime fra 26 e 31 gradi. Venti deboli variabili in pianura, prevalentemente dai quadranti occidentali sui rilievi, a regime di brezza su fascia costiera e mare. Mare poco mosso.

(Arpae)