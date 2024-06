Guida senza patente ma poi la presenta, ma… è falsa

In marzo, durante un ordinario controllo, era stato fermato dalla Polizia locale di Modena mentre guidava la sua Ford Focus senza essere titolare di una patente ed era stato sanzionato: ben 5.100 euro. Ma dopo alcune settimane si è presentato al Comando esibendo una patente straniera e chiedendo gli venisse annullata la sanzione sostituendola con quella, ben più leggera, solo 42 euro, prevista per chi viene fermato senza avere con sé il documento.

La patente nigeriana che ha presentato il 30enne di origine centroafricana, regolare sul territorio e residente da più di dieci anni in un comune della provincia modenese, però, sottoposta agli accertamenti tecnici è risultata essere falsa e ora per lui è scattata anche la denuncia per la contraffazione del documento (il riferimento è agli articoli 477 e 482 del Codice penale) e rischia così una reclusione da 4 a 24 mesi. La patente è stata sequestrata e la sanzione da oltre 5 mila euro rimane ovviamente a suo carico.