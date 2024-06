Un arresto dopo un tentato furto con spaccata a Reggio Emilia

Utilizzando un mattone ha colpito più volte la vetrina di un distributore di alimenti posto all’esterno di una tabaccheria del centro di Reggio Emilia, con l’intento di impossessarsi del danaro riposto al interno del distributore automatico. Il trambusto – l’altra notte poco dopo le 2.40 – svegliava dei cittadini che davano l’allarme al 112. L’immediato intervento di una pattuglia della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, inviata sul posto dall’operatore del 112, consentiva ai militari di individuare il presunto ladro sorpreso con ancora in mano il mattone con il quale aveva infranto la vetrata del distributore automatico di generi alimentari.

Acquisita la denuncia del derubato e alla luce della flagranza di reato, il 47enne veniva tratto in arresto e ristretto a disposizione della Procura reggiana con l’accusa di tentato furto aggravato. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.