Oggi poco dopo le 16:30, in Via della Croce Coperta a Bologna, un principio d’incendio ha interessato un capannone adibito a deposito-magazzino. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con autobotte, carro bombole, carro Nbcr e funzionario di guardia dalla sede Centrale, oltre ad una squadra dal distaccamento di San Lazzaro. Una persona è stata accompagnata in ospedale per accertamenti, avendo respirato fumo. Oltre ai sanitari inviati dal 118, è intervenuta la Polizia di Stato.