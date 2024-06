Donazione sangue: attività di sensibilizzazione della Polizia di Stato in occasione della 1000 Miglia

Dal 2004 il 14 giugno viene festeggiata la Giornata Mondiale del donatore di sangue, giornata proclamata dalla Organizzazione mondiale della sanità e scelta in quanto giorno di nascita del biologo austriaco Karl Landsteiner che nel 1900 identificò tre dei quattro gruppi sanguigni umani (premio Nobel per la medicina e fisiologia nel 1930).

Per celebrare al meglio questa Giornata, concomitante con la 42a rievocazione storica della Mille Miglia che concluderà il 14 giugno la sua quarta tappa nel Comune di San Lazzaro di Savena, l’Associazione DonatoriNati-Polizia di Stato Emilia Romagna, sarà presente con un proprio gazebo a partire dalle ore 18:00 in Piazza Luciano Bracci, al fine di svolgere opera di sensibilizzazione sull’importanza della donazione di sangue e di raccogliere le adesioni per effettuare la visita di idoneità alla donazione.

L’Associazione DonatoriNati-Polizia di Stato, costituita nel 2003 su iniziativa di un gruppo di appartenenti alla Polizia di Stato e ampliata nel 2018 grazie all’unione con i Vigili del Fuoco, oggi presente con oltre 15000 iscritti tra volontari e donatori, poliziotti e non, in 15 Regioni italiane, è l’unica associazione di polizia con protocollo istituzionale il cui scopo è promuovere la cultura della donazione del sangue come comportamento etico per dare nuovi orizzonti ai soggetti leucemici, talassemici, trapiantati, ustionati e a tutti coloro che ne hanno bisogno.

Sottolineando l’importanza di tale gesto altruistico per i numerosi pazienti ricoverati presso gli ospedali italiani che attendono quotidianamente trasfusioni di sangue ed emocomponenti, provenienti prevalentemente dai donatori periodici, l’Associazione DonatoriNati invita tutti gli appassionati di auto storiche e non a visitare il proprio stand informativo (per info: 3346901592; www.donatorinati.it).