Patto per la casa, incontri a Scandiano e Castellarano

Dopo Rubiera, riprenderanno nei prossimi giorni a Scandiano e Castellarano gli incontri di presentazione del Patto per la casa promosso dalla Regione Emilia-Romagna ed al quale hanno aderito anche l’Unione Tresinaro Secchia e Acer. Si tratta di una duplice, importante opportunità per i proprietari di alloggi sfitti e per chi fatica a trovare casa in affitto.

La finalità del programma avviato dalla Regione, nell’ambito dell’attuazione delle politiche abitative, è infatti quello di ampliare l’offerta di alloggi in locazione a canone calmierato e favorire l’utilizzo del patrimonio abitativo esistente per sostenere quei nuclei familiari in condizioni di fragilità che non riescono ad accedere agli alloggi di edilizia sociale pubblica e che non possono sostenere i costi del libero mercato.

Lo strumento principale di questa operazione consiste nel sostenere i proprietari di alloggi sfitti con incentivi e garanzie al fine di rendere sicure le operazioni di locazione degli immobili. La Regione Emilia-Romagna mette a disposizione quote a fondo perduto per finanziare attività tecnico-amministrative e interventi manutentivi, oltre che per ridurre l’eventuale differenza fra il canone percepito dal proprietario e il canone ritenuto sostenibile per il conduttore. Altre somme a titolo di garanzia sono disponibili per il proprietario in caso di morosità relativa ai canoni o alle spese condominiali oppure spese per la risoluzione del contratto in caso di contenzioso. Chi aderisce all’iniziativa è inoltre supportato nella riscossione del canone e può beneficiare di maggiori agevolazioni fiscali, come un’Imu ulteriormente ridotta rispetto a quella già prevista per i contratti concertati.

Chi cerca un alloggio, invece, oltre a non dover versare deposito cauzionale alla sottoscrizione del contratto potrà contare su canoni sostenibili rispetto al reddito del nucleo familiare, risorse a fondo perduto destinate all’ulteriore riduzione dei canoni di locazione, una durata contrattuale minima garantita di 3 anni + 2.

Il Patto per la casa sarà presentato nei prossimi giorni a Scandiano (giovedì 20 giugno, Sala del volontariato al piano terra della Palazzina Lodesani, in via Fogliani 7) e a Castellarano (mercoledì 26, Sala del Consiglio comunale in via Roma 7). Entrambi gli incontri inizieranno alle 18.30.

Per ulteriori approfondimenti è possibile contattare l’Ufficio ERS di Acer telefonando al numero 0522 236675 o inviando una mail a ers@acer.re.it.