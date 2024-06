Droga addosso e nella propria abitazione: due soggetti arrestati a Correggio

Nella mattina di ieri, mercoledì 12 giugno, la Polizia di Stato ha arrestato a Correggio due soggetti, entrambi per l’ipotesi di reato di spaccio di sostanza stupefacente. Si tratta di una donna di 42 anni nata a Carpi e di un uomo di 47 anni di origine marocchina, residenti entrambi nella stessa abitazione a Correggio.

In particolare, al termine di un mirato servizio antidroga svolto dagli investigatori reggiani, la 42enne è stata fermata e trovata in possesso di ventitré involucri contenenti sostanza stupefacente, risultata poi essere cocaina del tipo “crack”, per un peso complessivo di 11,40 grammi che la stessa occultava nella zona inguinale. Durante lo stesso servizio, inoltre, gli operatori della Squadra Mobile hanno notato il 47enne marocchino mentre cedeva ad un altro soggetto un involucro in cellophane di forma tondeggiante, contenente sostanza stupefacente, risultata poi essere sempre cocaina del tipo “crack”, per un peso complessivo di 1,2 grammi.

A seguito di una perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione dei due soggetti, gli investigatori hanno rinvenuto altri 9 grammi di crack, 51,41 grammi di eroina, 8,27 grammi di marijuana, 0,53 grammi di ecstasy oltre denaro contante per una somma complessiva di 5.465 euro. Al termine di tutte le formalità di rito, i due soggetti sono stati arrestati a posti immediatamente a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre tutta la sostanza stupefacente e il denaro contante rinvenuto sono stati subito sequestrati.