Domenica a Correggio concerto con il maestro Daniel Formentelli

Tornano gli allievi di Daniel Formentelli a Palazzo dei Principi. Dopo la tre giorni di masterclass del Maestro Formentelli, i suoi alunni si esibiranno in un concerto gratuito, aperto al pubblico, che anche questa volta si terrà a Palazzo dei Principi, nel cortile interno. L’evento è in programma domenica 16 giugno alle 20:45.

I brani proposti sono tutti di grande difficoltà esecutiva proprio per testare le significative doti artistiche di ogni allievo. Il programma di sala prevede musiche di Bartok, Schubert, Shostakovic e Stamitz, tutte introdotte dal Maestro Daniel Formentelli.

Una masterclass o lezione magistrale è una lezione impartita da un esperto rivolta a studenti di una particolare disciplina. Le master class vengono generalmente tenute da professionisti di alto livello. Ciò che contraddistingue una master class è la possibilità per i partecipanti di interagire con l’esperto; per esempio, nell’ambito musicale, di suonare uno per volta insieme a lui, ricevendo consigli e dimostrazioni riguardo alle tecniche impiegate. Vista la sua natura interattiva, di solito la masterclass è aperta ad un numero limitato di allievi.

Le masterclass del Maestro Daniel Formentelli si tengono a Correggio per circa tre giorni e si concludono con un saggio aperto al pubblico che già in passato è stato eseguito all’interno del Salone degli Arazzi del Museo Il Correggio, questo appuntamento invece, prevede il concerto sul palcoscenico del cortile interno del Palazzo dei Principi. Cosa decisamente insolita per una masterclass, ma di grande soddisfazione per gli allievi ed il loro maestro.

Gli allievi che partecipano a queste masterclass non sono necessariamente giovani studenti, spesso sono professionisti in procinto di partecipare a concorsi per entrare in prestigiose orchestre nazionali ed estere.

Non solo un concerto, dunque, ma una lezione-concerto. L’ingresso è libero e gratuito senza necessità di prenotazione, fino ad esaurimento posti.