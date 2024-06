“Dieci anni insieme”: domenica, al Parco Amico con la food blogger Natalia Cattelani

Prende il via il ricco calendario di iniziative pensate dall’associazione Il Melograno ODV per festeggiare i 10 anni di attività dell’emporio solidale di Sassuolo che da anni si occupa di distribuzione alimentare e contrasto allo spreco alimentare.

Primo appuntamento domenica 16 giugno 2024 con la food blogger Natalia Cattelani, che a partire dalle ore 10.30 terrà uno show cooking a tema ricette anti spreco presso il Parco Amico di Sassuolo. Un’occasione per conoscere meglio la sua idea di cucina da sempre attenta alla semplicità e al risparmio, pensata per tutta la famiglia. Natalia Cattelani, sassolese di nascita, ha partecipato a undici edizioni della “Prova del cuoco” e ora è da quattro anni presenza fissa nella nuova trasmissione di Antonella Clerici, “È sempre mezzogiorno”, dove propone settimanalmente i suoi dolci di casa. In questo appuntamento ha deciso di essere al fianco dei festeggiamenti per i 10 anni dell’emporio Il Melograno di Sassuolo, presentando dal vivo la sua idea di cucina. Al termine dello show cooking, pranzo a buffet a offerta libera e firmacopie dell’ultimo libro di Natalia Cattelani, Profumo di buono (RAI Libri).

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Sassuolo ed è organizzata in collaborazione con Parco Amico, Associazione Meteaperte, Libreria Incontri Indipendente e Moreali Tessile Casa Sassuolo.