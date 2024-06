Dal 16 giugno torna il Bismantino, il collegamento gratuito dal centro del paese alla Pietra di Bismantova

Torna a partire da domenica 16 giugno, per poi proseguire ogni domenica fino al 15 settembre, il Bismantino, un servizio che negli anni è diventato quanto mai necessario visti i flussi turistici a Castelnovo Monti ed in particolare alla Pietra di Bismantova. Si tratta della navetta gratuita che farà la “spola” tra il centro del paese e piazzale Dante, alle pendici della rupe che ormai vanta un richiamo nazionale e non solo.

Il servizio viene attivato ormai da diversi anni in collaborazione con Seta, e va nella direzione di agevolare un collegamento più stretto tra la Pietra e il centro del paese, agevolandone la conoscenza e la frequentazione da parte dei turisti, ma anche di sostenere il turismo sostenibile riducendo il numero di mezzi che saliranno verso un ambiente naturale d’eccellenza come Bismantova. Peraltro nel periodo estivo, specialmente alla domenica, la Pietra vede un afflusso turistico estremamente elevato, tanto che porta spesso all’esaurimento di tutti i parcheggi disponibili già a metà mattina. Il Bismantino in questo senso è il mezzo più comodo e rapido per arrivare fino alle pendici della rupe, in piazzale Dante.

Le fermate in paese del Bismantino saranno a piazzale Collodi (il grande parcheggio salendo dalla variante del Ponte Rosso), presso l’Ospedale Sant’Anna, in via Roma vicino all’incrocio con via Monzani, sempre in via Roma davanti al Teatro Bismantova, mentre il capolinea sarà appunto piazzale Dante alla base della Pietra. Le corse si susseguiranno alla mattina dalle 9.36 da piazzale Collodi e l’ultima a scendere alle 19.46 da piazzale Dante, con una pausa dalle 14 alle 15.