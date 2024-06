Calderara di Reno, ecco la nuova Giunta: il rieletto Giampiero Falzone conferma la squadra in blocco con la novità Cappelletti

Il Sindaco di Calderara Giampiero Falzone, analogamente a quanto fatto nel 2019, nomina immediatamente la Giunta, confermando tutti gli assessori uscenti e aggiungendone uno, il candidato più votato della tornata elettorale. Il primo cittadino comincia quindi il suo secondo mandato amministrativo consecutivo firmando i decreti di nomina di quelli che per 5 anni saranno i compagni di viaggio nella nuova avventura. A Luca Gherardi, confermato vicesindaco, Clelia Bordenga, Maria Linda Caffarri e Maria Claudia Mattioli Oviglio, che mantengono con qualche modifica le stesse deleghe, si aggiunge Simone Cappelletti, con 148 voti il più votato del confermato gruppo di maggioranza SiAMO Futuro e dell’intero Comune. Il Sindaco, come nel mandato precedente, tiene per sè alcune deleghe assessoriali.

Così il Sindaco: «Come si suol dire, squadra che vince non si cambia ma, aggiungo, si rafforza per dare risposta ai nuovi bisogni e vincere le sfide che ci attendono. Come ho detto in occasione del mio discorso di insediamento, non bisogna perdere tempo ed occorre rimettersi a lavorare subito per il bene di tutta la comunità. Ho creato nuove deleghe, come annunciato, perché in questi ultimi 5 anni è cambiato il mondo e dobbiamo leggere il cambiamento con innovazione e nuove visioni. Social innovation, commercio e agricoltura, associazionismo e volontariato, politiche per il benessere degli animali sono alcune novità specifiche che ho voluto qualificare insieme a coesione sociale, gentilezza e politiche per la bellezza che dovranno essere il filo conduttore di ogni nostra azione. Ricominciamo dunque con entusiasmo, certi che saranno 5 anni di grande energia e, come promesso, bellezza».

La squadra

Giampiero Falzone –

Sviluppo Economico Locale ed aree Produttive, Rapporti con le aziende partecipate e le imprese del territorio, Pianificazione Territoriale, Politiche di Area Vasta, Protezione Civile, Sicurezza Sociale Urbana, Legalità, Politiche per la bellezza

Luca Gherardi –

Politiche per il Bilancio e le Entrate, alla Programmazione e al Controllo di gestione, Personale, Patrimonio, Lavori Pubblici ed innovazione tecnologica

Maria Claudia Mattioli Oviglio –

Politiche per il Benessere e la Salute, social innovation, coesione sociale e gentilezza

Clelia Bordenga –

Ambiente, Verde pubblico, Politiche per il benessere degli animali, Mobilità sostenibile, Edilizia Privata e Partecipazione

Maria Linda Caffarri –

Cultura, Turismo, Marketing Territoriale ed eventi, Commercio e Agricoltura, Politiche giovanili e pari opportunità

Simone Cappelletti –

Scuola e infanzia, Sport, Associazionismo e volontariato, politiche abitative