Aria Aperta Teatro Festival inizia il 15-16 giugno con il weekend kids

L’edizione 2024 dell’Aria Aperta Teatro Festival a Villa Segrè di Salvaterra sarà inaugurata da un weekend KIDS. Sabato 15 e domenica 16 giugno saranno due giornate teatrali interamente dedicate a bambini e famiglie. In programma sei spettacoli, alcuni dei quali testi originali, altri riletture contemporanee di fiabe classiche e racconti.

Il Weekend Kids inizierà sabato 15 giugno alle 16:00 con l’apertura del punto ristoro. Darà inizio alla giornata alle 17:30 lo spettacolo Il Carretto delle Storie: Hansel! Gretel! tratto dalla celebre fiaba “Hansel e Gretel” dei Fratelli Grimm, una produzione della storica compagnia bolognese Teatro dell’Argine. Si proseguirà alle 19:00 con Cappuccetto Blues di Teatro Invito, una versione di Cappuccetto rosso “dal punto di vista dei lupi” accompagnata da musica dal vivo. Il sabato si chiuderà alle 21:30 con lo spettacolo Diluvio uno spettacolo che fa acqua da tutte le parti della compagnia trentina AriaTeatro.

La giornata di domenica 16 giugno inizierà alle 11:30 con Il Gigante Egoista, uno spettacolo della compagnia ligure Cattivi Maestri tratto dal racconto di Oscar Wilde. Al termine della replica ci sarà un pic-nic! E’ possibile portarsi il proprio pranzo al sacco o prenotare direttamente con noi un cestino pic-nic preparato da Hotel Ristorante Pizzeria Castello con tutto il necessario per il pranzo, al numero 342 9337099.

Alle 19:00 è in programma il debutto nazionale di Blu il colore della felicità, un nuovo spettacolo della compagnia toscana Pilar Ternera. Il weekend si concluderà alle 21:30 con lo spettacolo Il vestito nuovo dell’imperatore, una produzione La Filostoccola/Teatro Virginian.

Durante l’intera giornata del 16 giugno saranno presenti espositori, ci saranno anche attività, laboratori di teatro, origami e yoga per bambini. Come lo scorso anno, al festival è possibile mangiare o fermarsi a bere qualcosa prima e dopo gli spettacoli grazie all’organizzazione del punto ristoro curato da Hotel Ristorante Pizzeria Castello di Castellarano e alla presenza di un carretto dei gelati a cura della Gelateria Ice Dream di Salvaterra.

Dopo ogni spettacolo sarà possibile partecipare al progetto Aria Aperta Audience, gestito da un gruppo di giovani volontari dagli 11 ai 30 anni, che ha come obiettivo quello di far dialogare artisti e pubblico.

Aria Aperta Teatro Festival a Casalgrande è sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune di Casalgrande.

E’ possibile acquistare i biglietti in prevendita online su sito LiveTicket tramite il link https://www.liveticket.it/quintaparete

In caso di pioggia gli spettacoli in programma si svolgeranno al chiuso presso il Parco del Liofante a Salvaterra.

Per informazioni è possibile contattare il numero 342/9337099 o la mail segreteria@quintaparete.org

Programma completo sul sito www.quintaparete.org.