Italia Viva commenta le recenti elezioni a Sassuolo

“Siamo felici della vittoria ottenuta al primo turno da Matteo Mesini e dalla coalizione di centro-sinistra.

Italia Viva si è spesa in prima persona con i propri candidati per il progetto a trazione Mesini fin da quando a febbraio abbiamo convintamente deciso di sostenerlo.

Abbiamo contribuito attivamente alla stesura del programma garantendo che venisse attribuita la giusta rilevanza alle proposte per migliorare la raccolta differenziata porta a porta, i servizi dell’asilo nido e il tema sicurezza in città.

Così come abbiamo collaborato presentando proposte per rendere la città più a misura di giovani: il contrasto ai problemi legati alla salute mentale, il rilancio della cultura e dello sport a Sassuolo.

Siamo convinti che Matteo Mesini incarni tutte le caratteristiche necessarie per rilanciare Sassuolo: competenza, entusiasmo e voglia di includere tutta la comunità sassolese in una visione di città più moderna, sostenibile, dinamica e che non lasci indietro nessuno.

Ci aspettano 5 anni di duro lavoro in cui siamo sicuri saremo in grado di riportare Sassuolo all’eccellenza che merita, insieme a Matteo Mesini”.

(Carmelo Amico, coordinatore di Italia Viva-Sassuolo)