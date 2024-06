Settimana della Prossimità: 7 eventi su 7 distretti dei Servizi Dipendenze Patologiche dell’AUSL di Modena

Inizia oggi la Settimana della Prossimità, un’iniziativa della rete dei Servizi Dipendenze Patologiche (SerDP) dell’Azienda USL di Modena in collaborazione con enti locali e associazioni di volontariato, per promuovere i servizi di prevenzione e le attività di riduzione del rischio in strada e fare conoscere progetti innovativi sul tema.

Il programma prevede sette eventi, uno per ogni distretto sanitario: si comincia oggi, martedì 11 giugno, a Sassuolo e Castelfranco Emilia, per poi proseguire mercoledì 12 a Vignola e Mirandola, giovedì 13 a Modena e Carpi, e concludersi venerdì 14 a Pavullo.

In particolare, per quanto riguarda il Distretto di Sassuolo l’appuntamento è a Spezzano di Fiorano, presso la piscina comunale, dove oggi dalle 16 alle 19 saranno presenti operatori dell’Azienda USL, del Settore Politiche Sociali ed Educatori di Strada per dialogare su temi legati alla salute, al benessere e per raccogliere sollecitazioni su come potere migliorare il rapporto con la cittadinanza. Per tutta la durata dell’iniziativa sarà attiva un’area di attività per grandi e piccoli.

Stesso obiettivo e format simile per l’evento di Castelfranco Emilia, in programma sempre oggi presso il Parco Cà Ranuzza, dalle 10.30 alle 12, alla presenza di personale del SerDP, dell’Unione del Sorbara, di Caleidos e di Ceis.

Domani tocca ai Distretti di Mirandola, all’interno dell’ospedale Santa Maria Bianca dalle 9.30 alle 12.30 con operatori del SerDP e dell’educativa di strada di Caleidos e Ceis, e di Vignola, con l’appuntamento a Spilamberto dalle 10 alle 12 con i professionisti del SerDP, gli operatori della Coop. Aliante e il personale dell’Unione Terre di Castelli.

Dalle 9.30 alle 12.30 di giovedì 13 a Carpi gli operatori del SerDP, insieme al personale dell’educativa di strada di Aliante, incontreranno i cittadini in Piazza Martiri e illustreranno le attività di prossimità, riduzione del danno e prevenzione.

A Modena il “Prossimità Fest” è organizzato dal Servizio Dipendenze Patologiche di Modena, dal Comune di Modena in collaborazione con le Cooperative Ceis e Caleidos e si terrà giovedì 13 dalle 15 alle 17.30 in zona Pala Molza, tra via Molza e via Bono da Nonantola: il programma prevede un confronto aperto e collettivo su progetti di innovazione sociale e di presidio del territorio; a seguire giochi, musica e cibo per trascorrere un pomeriggio insieme.

A chiusura della Settimana della Prossimità l’evento sul Distretto di Pavullo, venerdì 14, quando in località Treppi di Lama Mocogno i professionisti del SerDP e gli operatori di Aliante saranno a disposizione della cittadinanza con un banchetto informativo, con distribuzione di materiali specifici, opuscoli, kit con etilotest e profilattici, e azioni di sensibilizzazione e promozione della sicurezza stradale, nel contesto dell’evento “Paura e Delirio” Hawaiian Party Atto 1.